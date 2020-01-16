Увеличится количество убийств: эксперт разъяснил опасность внедрения закона о "реестре педофилов"

Так, по мнению эксперта, у законопроекта есть два огромных недостатка, а именно, усиление уголовной ответственности за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних и почти открытый реестр, осужденных за такие преступления.

Что касается первого, профессор Хавронюк приводит пример изменений уголовной ответственности в этой сфере в советское время, когда за изнасилование несовершеннолетних предусмотрели наказание в виде смертной казни. Это привело к тому, что увеличилось количество убитых жертв, для того, чтобы скрыть преступление.

“Мы вновь наступаем на те же грабли. Хотя сегодня смертной казни нет, наиболее строгим наказанием является пожизненное лишение свободы. Конечно преступники боятся такого наказания. Соответственно, когда законодатель делает непропорциональное наказание за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и такое же наказание за преступление, которое существенно менее тяжелое, чем умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то преступник оказывается перед фактом: если он уже изнасиловал несовершеннолетнюю, и если он ранее уже был замечен и осужден за аналогичное или даже менее тяжкое преступление, скажем, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости по старому кодексу или половые сношения, даже добровольные, с несовершеннолетним лицом, то он понимает, что а это преступление, ему грозит пожизненное лишение свободы. Однако если он убьет жертву, тогда, возможно, его не найдут, но наказание будет одинаковым в обоих случаях, и это подталкивает его к тому, чтобы скрыть следы своего первого преступления — изнасилование, путем убийства жертвы”, — считает эксперт.

Так, по мнению Хавронюка, это очень опасно, ведь несмотря на ненависть общества к педофилам, законодатель в первую очередь должен думать об интересах пострадавших — защищать жертву всевозможными способами, а не подвергать еще большей опасности.

“Это болезнь нашего депутатского корпуса, который считает, что усилив уголовное наказание за какое-то преступление — они тем самым решат проблему, и, или ужесточают наказание, или формулируют новые статьи — и проблема не решается, так же, как и проблема терроризма или проблема добычи полезных ископаемых, например, янтаря. Ну предусмотрели уголовную ответственность, и что дальше? Как это поможет выявить преступника? Никак”, — добавляет эксперт.

Отметим, что данный закон предусматривает не только усиление уголовной ответственности для педофилов, но и формирование относительно открытого реестра, осужденных за преступления сексуального характера в отношении малолетних. Аналогичный закон был принят в США в 1994 году. В Америке законом предусматривается, что сообщество должно знать, если рядом с ними после отбытия наказания проживает лицо, которое признали педофилом. Однако, по мнению эксперта, копирование американского закона не соответствует реалиям нашей страны.

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“Такие реестры действительно существуют в разных странах, и известный в США, давно уже действует закон „Меган“, даже более жесткий к преступникам... И мы, еще не достигнув того уровня правового сознания, пытаемся „обезьянничать“, и делаем почти открытый реестр... Я не говорю, что он открыт для всех, но он открыт для очень многих субъектов: правоохранителей, судей, которые, в принципе, могут делиться этими данными, распространять их, в общем, практически безнаказанно. Они могут их продавать, или у них будут соседи из такого перечня, и они будут рассказывать всем остальным соседям”, — считает Хавронюк.

По его мнению, это создает опасность самовольной расправы с этими преступниками.

“Вместо того, чтобы перевоспитывать их — мы их подвергаем риску, что их будут убивать, а потом наша правоохранительная система будет снова расследовать эти преступления и так далее. Если их нельзя перевоспитать — возможно их надо лечить, если не лечить — можно применять качественно другие меры, предусмотренные уголовным законодательством или другими законами. Нужны комплексные средства”, — отметил эксперт.

Так, чтобы реестр функционировал должным образом, нужно предусмотреть ответственность для лиц, которым известно его содержание.

“Наверное нужно очень строго следить, чтобы информация из реестров не распространялась, и предусмотреть ответственность, прямую, по раскрытию данных этих реестров, всех лиц, имеющих к ним доступ”, — считает Хавронюк.

Так, по его мнению, поправки по этим проблемными вопросами обязательно внесут рано или поздно, однако, остается неизвестно, сколько людей может от этого пострадать. Ведь проблемы у сегодняшнего законодательства есть и с организацией розыска пропавших людей, и с плохой статистикой по этим показателям.

Более менее сходится позиция законодателей и экспертов по химической кастрации, что предусматривается законом как добровольное мероприятие медицинского характера. Ведь человек может сама стремиться избавиться от болезненной страсти, в то время, как в первой редакции закона, это мероприятие было добровольно-принудительный характер.

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Напомним, закон о введении в Украине единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, вступил в силу 16 января.

Законом вводится добровольное мероприятие медицинского характера в виде химической кастрации, что будет применяться к лицам, совершившим особо тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и страдают расстройством сексуального предпочтения (педофилией), после отбытия лицом наказания в виде лишения свободы в течение не менее как девяти лет. Также законом устанавливается административный надзор за соответствующей категорией осужденных, освобожденных из мест лишения свободы. Также предусматривается создание Единого реестра преступников, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних. Предполагается, что держателем реестра должно быть Министерство юстиции Украины.

Пользователями реестра будут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица органов внутренних дел и Государственного бюро расследований. Право на содержание информации из реестра также будет у руководителей учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера. Например, руководители детских лагерей, санаториев, спортивных школ, различных кружков и тому подобное.

Кроме того, предусмотрено усиление уголовного наказания за такие преступления. Так, усилена ответственность за преступления, предусмотренные ст. 152, 153 УК Украины, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, лицом, которое ранее совершало такие преступления (в случае их повторения) — до пожизненного лишения свободы.