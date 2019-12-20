Стало відомо, хто буде вести Реєстр педофілів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство юстиції України буде вести Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини проти дітей, запровадження якого передбачене законопроектом №0887, який вчора, 19 грудня, ухвалили парламентарі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
“Статеві злочини проти дітей є неприпустимими та такими, які вимагають від нас відповідного реагування. Тому, поряд із іншими заходами щодо цих злочинців, створюється Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього”, — зазначив заступник Міністра юстиції Олександр Банчук.
Він зауважив, що реєстр буде вести Міністерство юстиції
“Даний реєстр — це електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої особи. До реєстру будуть вносити повне ім’я засудженого, дату його народження, місце проживання та вчинені ним злочини. Це відбуватиметься лише після обвинувального вироку суду, який набрав сили. Виключати з реєстру будуть у разі скасування вироку”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Мін’юсту, доступ до даних у реєстрі матимуть керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції та Державного бюро розслідувань.
“Крім того, право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в Реєстрі матимуть керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов’язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру. Наприклад, керівники дитячих таборів, санаторіїв, спортивних шкіл, різноманітних гуртків тощо. Крім того, будь-яка фізична особа може отримати інформацію про себе”, — зазначив Банчук.
Як повідомляв УНН раніше, парламентарі ухвалили в цілому законопроект № 0887 про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за статеві злочини.