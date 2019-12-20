Стало відомо, хто буде вести Реєстр педофілів

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство юстиції України буде вести Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини проти дітей, запровадження якого передбачене законопроектом №0887, який вчора, 19 грудня, ухвалили парламентарі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.