Рада схвалила впровадження Єдиного реєстру педофілів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект № 0887 про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за статеві злочини. Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом № 0887 про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього запроваджується добровільний захід медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, що буде застосовуватись до осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього й страждають розладом сексуальної переваги (педофілією), після відбуття особою покарання у вигляді позбавлення волі протягом не менше як дев’яти років.
Також проект закону посилює відповідальність за злочини вчинені щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Особа, яка раніше вчиняла такі злочини, у разі їх повторності, буде довічно позбавлена волі.
Нагадаємо, Верховна рада України за пропозицією Президента України Володимира Зеленського відхилила законопроект № 0977 щодо посилення відповідальності за злочини над малолітніми.