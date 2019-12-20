Стало известно, кто будет вести Реестр педофилов

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины будет вести Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления против детей, введение которого предусмотрено законопроектом №0887, который вчера, 19 декабря, приняли парламентарии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Половые преступления против детей являются недопустимыми и такими, которые требуют от нас соответствующего реагирования. Поэтому, наряду с другими мерами относительно этих преступников, создается Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего", - отметил заместитель министра юстиции Александр Банчук.

Он отметил, что реестр будет вести Министерство юстиции.

"Данный реестр - это электронная база данных, в соответствии с которой осуществляется сбор, хранение, защита, учет, поиск, обобщение данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетнего. В реестр будут вносить полное имя осужденного, дату его рождения, место жительства и совершенные им преступления. Это будет происходить только после обвинительного приговора суда, вступил в силу. Исключать из реестра будут в случае отмены приговора", - говорится в сообщении.

По информации Минюста, доступ к данным в реестре будут иметь руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

"Кроме того, право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в Реестре будут иметь руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или предоставлять услуги медицинского, учебного и социального характера. Например, руководители детских лагерей, санаториев, спортивных школ, различных кружков. Кроме того, любое физическое лицо может получить информацию о себе", - отметил Банчук.

Как сообщал УНН ранее, парламентарии приняли в целом законопроект № 0887 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за половые преступления.

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