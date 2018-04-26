Увеличение обстрелов со стороны боевиков связано с изменением формата АТО

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 26748 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 63157 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 85224 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 99227 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 122529 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 149149 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 114087 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 136473 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188478 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 287312 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.5м/с
72%
Популярные новости

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 140828 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 48291 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 205022 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 39135 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 150252 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 151130 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 205943 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 426572 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 382452 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 467207 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 19424 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 19698 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 29340 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 39592 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 48883 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Увеличение обстрелов со стороны боевиков связано с изменением формата АТО

Киев • УНН

 • 10180 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Министерстве обороны Украины связали увеличение в последние дни количества обстрелов боевиками украинских позиций с изменением с 1 мая формата проведения антитеррористической организации. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута, передает УНН.

Увеличение обстрелов со стороны боевиков связано с изменением формата АТО

"За прошедшие сутки на линии соприкосновения наблюдалось обострение ситуации в результате действий боевиков оккупационных администраций РФ. Демонстративно пренебрегая Минскими договоренностями, оккупанты во время обстрелов оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины применяли реактивные системы залпового огня "Град", танки, артиллерию и минометы. Очевидно, массированные провокационные обстрелы опорных пунктов наших защитников со стороны российских оккупационных войск связанны с изменением формата операции на востоке Украины ", - сказал Праута.

По его словам, в целом за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 76 обстрелов оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины.

При этом оккупанты выпустили по нашим защитникам 40 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", осуществили 10 выстрелов из танков, 40 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм, около 80 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 180 мин из минометов калибра 120 мм и около 80 - из минометов калибра 82 мм.

Напомним, в результате вражеского огня восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое - получили боевое травмирования. Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,549.89