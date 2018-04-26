Увеличение обстрелов со стороны боевиков связано с изменением формата АТО

"За прошедшие сутки на линии соприкосновения наблюдалось обострение ситуации в результате действий боевиков оккупационных администраций РФ. Демонстративно пренебрегая Минскими договоренностями, оккупанты во время обстрелов оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины применяли реактивные системы залпового огня "Град", танки, артиллерию и минометы. Очевидно, массированные провокационные обстрелы опорных пунктов наших защитников со стороны российских оккупационных войск связанны с изменением формата операции на востоке Украины ", - сказал Праута.



По его словам, в целом за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 76 обстрелов оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины.



При этом оккупанты выпустили по нашим защитникам 40 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", осуществили 10 выстрелов из танков, 40 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм, около 80 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 180 мин из минометов калибра 120 мм и около 80 - из минометов калибра 82 мм.



Напомним, в результате вражеского огня восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое - получили боевое травмирования. Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь.



