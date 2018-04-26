Збільшення обстрілів з боку бойовиків пов'язане із зміною формату АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Міністерстві оборони України пов'язують збільшення останніми днями кількості обстрілів бойовиками українських позицій із зміною з 1 травня формату проведення антитерористичної організації. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони Максим Праута, передає УНН.
"Минулої доби на лінії зіткнення спостерігалося загострення ситуації внаслідок дій бойовиків окупаційних адміністрацій РФ. Демонстративно нехтуючи Мінськими домовленостями, окупанти під час обстрілів оборонних позицій Збройних Сил України застосовували реактивні системи залпового вогню "Град", танки, артилерію та міномети. Очевидно, масовані провокаційні обстріли опорних пунктів наших захисників з боку російських окупаційних військ пов’язані зі зміною формату операції на сході України", - сказав Праута.
За його словами, загалом протягом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 76 обстрілів оборонних позицій Збройних Сил України.
При цьому окупанти випустили по наших захисниках 40 снарядів з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", здійснили 10 пострілів з танків, 40 пострілів з артилерії калібру 152 мм, близько 80 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили понад 180 мін з мінометів калібру 120 мм та близько 80 – з мінометів калібру 82 мм.
Нагадаємо, внаслідок ворожого вогню вісім військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще троє - отримали бойове травмування. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу.