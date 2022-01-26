Увеличение алиментов и электронные билеты на транспорте: что сегодня будут рассматривать нардепы

Детали

Традиционно пленарное заседание должно начаться в 10:00. Продлится оно до обеда, ведь после этого запланирована работа нардепов в профильных комитетах.

Первым на повестке дня стоит правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте (5705) и альтернативный к нему проект, предоставленный нардепом.

Правительственный законопроект предлагает внести изменения в законодательство с целью определения электронного билета, наряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа. Проект закона будет рассматриваться в первом чтении.

Также нардепы планируют рассмотреть в первом чтении поданный правительством проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия формированию ответственного родительства (3667). Законопроектом среди прочего предлагается упростить процессы регистрации новорожденных детей, а также процедуры определения имени, фамилии, места проживания ребенка. Кроме того, документ предлагает упростить процедуру расторжения брака супругов, которые имеют детей, и ввести механизм поддержки малолетних и несовершеннолетних родителей, в том числе путем введения ответственности за ее отсутствие.

Кроме того, в повестке дня среди прочего рассмотрение во втором чтении изменений в Семейный кодекс относительно увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников. В частности в проекте этого документа указывается, что совокупный размер алиментов, подлежащий взысканию, должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка (в действующем законодательстве это уточнение отсутствует - ред.) и не может быть меньше 50 процентов (действующая норма предусматривает не менее 30% - ред.) прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Во втором чтении также сегодня могут рассмотреть проект закона о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей (второе чтение).

Напомним

На пленарном заседании, которое состоялось вчера, 25 января, после длительных зимних каникул, нардепы приняли, в частности, обращение к мировому сообществу о недопустимости военного шантажа со стороны РФ.

В это время во ВР митинговали представители "ФОПов", недовольные изменениями в налоговое и финансовое законодательство, принятыми Радой в конце прошлого года, в частности, по применению РРО. После обеда митинг перерос в столкновения с правоохранителями, что привело к травмам с обеих сторон и задержанию нескольких активистов. Сегодня также ожидается акция.