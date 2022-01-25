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Ухвалення звернення до світової спільноти через військовий шантаж з боку РФ та протести ФОПів: фоторепортаж з Ради

Ухвалення звернення до світової спільноти через військовий шантаж з боку РФ та протести ФОПів: фоторепортаж з Ради

Київ • УНН

 • 43250 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Верховна Рада сьогодні ухвалила звернення до світової спільноти через військовий шантаж з боку Росії, а під стінами ФОПи влаштували протест. Як усе це відбувалось - дивіться у фоторепортажі УНН.

Деталі

Так, сьогодні було ухвалено постанову № 6543 про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

Підтримали документ 282 нардепи.

Також, на сьогоднішньому засіданні, Рада не змогла посилити покарання і запровадити кримінальну відповідальність за підробку документів про вакцинацію.

За результатами голосування законопроект не набрав голосів для ухвалення у другому читанні та в цілому ("за" -186) і був відхилений.

Однак, зазначимо, що під стінами парламенту сьогодні було гаряче.

Так, поліцейські склали на двох осіб адмінпротоколи за порушення правопорядку на акції протесту ФОПів у Києві.

Також, учасники акції спробували прорватися до Ради, а силовики зігнали протестувальників зі сцени і вимкнули апаратуру.

Нагадаємо

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не варто очікувати звільнення ФОПів-єдинників від застосування РРО. Однак, за його ж словами, після 25 січня формально стає можливим скасування РРО — адже парламент збереться на пленарне засідання. Однак на порядку денному питання скасування застосування РРО було відсутнє.

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