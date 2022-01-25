Ухвалення звернення до світової спільноти через військовий шантаж з боку РФ та протести ФОПів: фоторепортаж з Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Верховна Рада сьогодні ухвалила звернення до світової спільноти через військовий шантаж з боку Росії, а під стінами ФОПи влаштували протест. Як усе це відбувалось - дивіться у фоторепортажі УНН.
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Так, сьогодні було ухвалено постанову № 6543 про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.
Підтримали документ 282 нардепи.
Також, на сьогоднішньому засіданні, Рада не змогла посилити покарання і запровадити кримінальну відповідальність за підробку документів про вакцинацію.
За результатами голосування законопроект не набрав голосів для ухвалення у другому читанні та в цілому ("за" -186) і був відхилений.
Однак, зазначимо, що під стінами парламенту сьогодні було гаряче.
Так, поліцейські склали на двох осіб адмінпротоколи за порушення правопорядку на акції протесту ФОПів у Києві.
Також, учасники акції спробували прорватися до Ради, а силовики зігнали протестувальників зі сцени і вимкнули апаратуру.
Нагадаємо
Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не варто очікувати звільнення ФОПів-єдинників від застосування РРО. Однак, за його ж словами, після 25 січня формально стає можливим скасування РРО — адже парламент збереться на пленарне засідання. Однак на порядку денному питання скасування застосування РРО було відсутнє.