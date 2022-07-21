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"Сохраним урожай вместе": МХП раздал пайщикам 10 тыс. наборов крышек для консервации

Киев • УНН

 • 207590 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” раздал 10 тыс. наборов крышек для консервации пайщикам «Захид-Агро МХП». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.

Цитата

“Уже третий год подряд продолжается проект по выдаче крышек в общинах «Захид-Агро МХП». На данный момент земельные менеджеры выдали пайщикам уже половину всех крышек. Эта активность происходит в рамках проекта «Сохраним урожай вместе с МХП» от Фонда "МХП-Громаде" во всех громадах, где осуществляет свою хозяйственную деятельность «Захид-Агро МХП», а именно во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях”, - говорится в сообщении.

Детали

Всего в рамках проекта планируется раздать 23 тыс. наборов. Выдача крышек будет продолжаться до конца лета, чтобы все пайщики МХП могли сделать консервации на осень и зиму.

Добавим

"Сохраним урожай вместе с МХП" – это наборы крышек для консервации, которые рассылают по громадам 13 областей Украины. Благотворительная акция проходит третий год подряд и предусматривает поддержку жителей 144 территориальных громад.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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