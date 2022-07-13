Збережемо урожай разом: "МХП-Громаді" забезпечив українців наборами для консервації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Благодійний фонд "МХП-Громаді" в рамках програми "Збережемо урожай разом з МХП" роздав 115 тис. родин з усієї України набори кришок для консервації. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.
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Днями представники "МХП-Громаді" навідалися до 87-річної жительки Черкащини Віри Білан, аби також вручити їй набір кришок.
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"Віра Іллівна – одна зі 115 000 родин з усієї України, хто цього року отримує набір кришок для консервування в межах благодійної акції "Посій насіння з МХП". Нагадаємо, що навесні ми підтримували жителів громад насінням городніх культур. А щоб зберегти урожай було зручніше, закупили кришки для консервації зібраного урожаю", — ідеться у повідомлені пресслужби.
Додамо
"Збережемо урожай разом з МХП" - це набори кришок для консервації, які розсилають по громадах 13 областей України. Благодійна акція відбувається третій рік поспіль і передбачає підтримку жителів 144 територіальних громад.
Нагадаємо
Раніше компанія МХП передала на потреби Микулинецької фізіотерапевтичної лікарні, що на Тернопільщині, 2000 кг курятини.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.