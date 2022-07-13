Сохраним урожай вместе: "МХП-Громаде" обеспечил украинцев наборами для консервации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” в рамках программы “Сохраним урожай вместе с МХП” раздал 115 тыс. семьям со всей Украины наборы крышек для консервации. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.
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На днях представители “МХП-Громаде” посетили 87-летнюю жительницу Черкасской области Веру Билан, чтобы также вручить ей набор крышек.
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“Вера Ильинична – одна из 115 000 семей со всей Украины, кто в этом году получает набор крышек для консервирования в рамках благотворительной акции "Посей семена с МХП". Напомним, что весной мы поддерживали жителей общин семенами огородных культур. А чтобы сохранить урожай было удобнее, закупили крышки для консервации собранного урожая”, — говорится в сообщенные пресс-службы.
Добавим
"Сохраним урожай вместе с МХП" – это наборы крышек для консервации, которые рассылают по громадам 13 областей Украины. Благотворительная акция проходит третий год подряд и предусматривает поддержку жителей 144 территориальных громад.
Напомним
Ранее компания МХП передала на нужды Микулинецкой физиотерапевтической больницы Тернопольской области 2000 кг курятины.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.