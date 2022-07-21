“Збережемо врожай разом”: МХП роздав пайовикам 10 тис. наборів кришок для консервації

Цитата

“Уже третій рік поспіль триває проект з видачі кришок у громадах «Захід-Агро МХП». Наразі земельні менеджери видали пайовикам уже половину від усіх кришок. Ця активність відбувається в межах проекту «Збережемо врожай разом з МХП» від Фонду "МХП-Громаді" у всіх громадах, де здійснює свою господарську діяльність «Захід-Агро МХП», а саме у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Загалом у межах проекту планують роздати 23 тис. наборів. Видача кришок триватиме до кінця літа, щоб усі пайовики МХП могли зробити консервації на осінь і зиму.

Додамо

"Збережемо урожай разом з МХП" - це набори кришок для консервації, які розсилають по громадах 13 областей України. Благодійна акція відбувається третій рік поспіль і передбачає підтримку жителів 144 територіальних громад.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.