Зайцева и Дронов еще не подали апелляции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Защита Елены Зайцевой и Геннадия Дронова еще не подавала апелляционных жалоб в суд. Об этом в комментарии журналисту сообщила УНН пресс-секретарь Киевского районного суда города Харькова Наталья Бардина.
"Пока (защита - ред.) Зайцевой и Дронова не подавала апелляции", - сказала Бардина.
По ее словам, защита Дронова еще не ознакомилась с материалами дела.
Напомним, защита Зайцевой знакомится с материалами дела.
Как сообщал УНН, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.
Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.