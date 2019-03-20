Зайцева і Дронов ще не подали апеляції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Захист Олени Зайцевої та Геннадія Дронова ще не подавав апеляційних скарг до суду. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила прес-секретар Київського районного суду міста Харкова Наталія Бардіна.
“Наразі (захист — ред.) Зайцевої і Дронова не подавав апеляції”, — сказала Бардіна.
За її словами, захист Дронова ще не ознайомився з матеріалами справи.
Нагадаємо, захист Зайцевої ознайомлюється з матеріалами справи.
Як повідомляв УНН, сторона державного обвинувачення вважає вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельної ДТП у Харкові справедливим.
Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.