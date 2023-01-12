Занимает первую строчку в мировом рейтинге - военный эксперт рассказал, почему для Украины важны танки Leopard

Цитата

«Нам не столько важно получить сами “Леопарды”, сколько важно, что нам нужны танки. Собственных у нас нет, а у наших партнеров заканчиваются танки советского образца. А танки нам необходимы, чтобы сформировать ударную группировку для проведения контрнаступательных операций. Просто сам вид оружия нам крайне необходим. И Challenger 2, и Abrams, лишь бы дали», – рассказал Жданов.

Но кроме того, что нам в целом необходимы танки, немецкий Leopard считается лучшим в мире и занимает первую строчку в мировом рейтинге танков. Это лучший в мире танк по своим боевым возможностям, бронезащите и маневренности. И на порядок превосходит советские танки, говорит эксперт.

«Дело в том, что мы никогда не проводили глубокой модернизации, у нас технологии производства очень отстают. Единственное, что мы смогли, сделали танк “Оплот”, и он занимает 10-ю строчку. И вот разница, Leopard – первый, “Оплот” – десятый в мировом рейтинге. Поэтому нам еще работать и работать, а западные образцы были бы очень полезными», – отметил эксперт.

Детали

Управлять танком механика-водителя можно научить за месяц, а вот для обучения экипажа вести огонь необходимо больше времени.

«Обычно учебное подразделение обучает экипаж где-то до 6 месяцев. В ускоренном темпе это можно сделать до двух месяцев. В любом случае навыки ведения огня и управления танком будут наращиваться за счет опыта его боевого применения. Основные навыки экипаж может получить за 1,5-2 месяца с тренировкой ведения огня, а уже дальше будет совершенствовать свои возможности», – рассказал эксперт.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским во Львове заявил, что в Польше уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.