Занимает первую строчку в мировом рейтинге - военный эксперт рассказал, почему для Украины важны танки Leopard

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21894 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 80259 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 119391 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 118813 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 268630 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133407 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122038 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372754 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83829 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136529 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.7м/с
76%
Популярные новости

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12571 просмотра

ГУР отразило масштабную кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions

8 апреля, 16:33 • 12160 просмотра

В Совбезе ООН осудили атаку рф на жилой квартал Кривого Рога, из-за которой погибли девять детей

8 апреля, 17:03 • 11082 просмотра

В Украине за более чем 4 месяца задекларировали 6276 единиц оружия

8 апреля, 17:14 • 11437 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 15940 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 268630 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293986 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372755 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348422 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395501 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77957 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111754 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131063 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170608 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79831 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Занимает первую строчку в мировом рейтинге - военный эксперт рассказал, почему для Украины важны танки Leopard

Киев • УНН

 • 759261 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Украине нужны любые танки, чтобы проводить контрнаступательные действия. Однако, немецкие танки Leopard 2 считаются лучшими в мире по своим боевым возможностям, бронезащите и маневренности. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Занимает первую строчку в мировом рейтинге - военный эксперт рассказал, почему для Украины важны танки Leopard

Цитата

«Нам не столько важно получить сами “Леопарды”, сколько важно, что нам нужны танки. Собственных у нас нет, а у наших партнеров заканчиваются танки советского образца. А танки нам необходимы, чтобы сформировать ударную группировку для проведения контрнаступательных операций. Просто сам вид оружия нам крайне необходим. И Challenger 2, и Abrams, лишь бы дали», – рассказал Жданов.

Но кроме того, что нам в целом необходимы танки, немецкий Leopard считается лучшим в мире и занимает первую строчку в мировом рейтинге танков. Это лучший в мире танк по своим боевым возможностям, бронезащите и маневренности. И на порядок превосходит советские танки, говорит эксперт.

«Дело в том, что мы никогда не проводили глубокой модернизации, у нас технологии производства очень отстают. Единственное, что мы смогли, сделали танк “Оплот”, и он занимает 10-ю строчку. И вот разница, Leopard – первый, “Оплот” – десятый в мировом рейтинге. Поэтому нам еще работать и работать, а западные образцы были бы очень полезными», – отметил эксперт.

Детали

Управлять танком механика-водителя можно научить за месяц, а вот для обучения экипажа вести огонь необходимо больше времени.

«Обычно учебное подразделение обучает экипаж где-то до 6 месяцев. В ускоренном темпе это можно сделать до двух месяцев. В любом случае навыки ведения огня и управления танком будут наращиваться за счет опыта его боевого применения. Основные навыки экипаж может получить за 1,5-2 месяца с тренировкой ведения огня, а уже дальше будет совершенствовать свои возможности», – рассказал эксперт.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Украины Владимиром Зеленским во Львове заявил, что в Польше уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$60.85
Bitcoin
$76,078.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,022.50
Ethereum
$1,441.41