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Займає першу сходинку в світовому рейтингу - військовий експерт розповів, чому для України важливі танки Leopard

Київ • УНН

 • 759261 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Україні потрібні будь-які танки, аби проводити контрнаступальні дії. Проте, німецькі танки Leopard 2 вважаються найкращими в світі за своїми бойовими можливостями, бронезахистом та маневреністю. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Олег Жданов.

Займає першу сходинку в світовому рейтингу - військовий експерт розповів, чому для України важливі танки Leopard

Цитата

«Нам не стільки важливо отримати самі “Леопарди”, скільки важливо, що нам потрібні танки. Власних в нас немає, а в наших партнерів закінчуються танки радянського зразку. А танки нам необхідні, щоб сформувати ударне угруповання для проведення контрнаступальних операцій. Просто сам вид зброї нам вкрай необхідний. І Challenger 2, і Abrams, аби дали», – розповів Жданов.

Але крім того, що нам в цілому необхідні танки, німецький Leopard вважається найкращим в світі і займає першу сходинку в світовому рейтингу танків. Це найліпший в світі танк по своїх бойових можливостях, бронезахисту та маневреності. Та на порядок переважає радянські танки, каже експерт.

«Справа в тому, що ми ніколи не проводили глибокої модернізації, у нас технології виробництва дуже відстають. Єдине, що ми спромоглися, зробили танк “Оплот”, і він займає 10-ту сходинку. І от різниця, Leopard – перший, “Оплот” – десятий в світовому рейтингу. Тому нам ще працювати і працювати, а західні зразки були б дуже корисними», – зазначив експерт.

Деталі

Управляти танком механіка-водія можна навчити за місяць, а от для навчання екіпажу вести вогонь необхідно більше часу.

«Зазвичай учбовий підрозділ навчає екіпаж десь до 6 місяців. У прискореному темпі це можна зробити до двох місяці. У будь-якому випадку навички ведення вогню і керування танком будуть нарощуватися за рахунок досвіду його бойового застосування. Основні навички екіпаж може отримати за 1,5-2 місяці з тренуванням ведення вогню, а вже далі буде удосконалювати свої можливості», – розповів експерт.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з президентами Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським у Львові заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції.

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