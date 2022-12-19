Заявил со сцены, что "родина - не задница президента": в рф суд оштрафовал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука

Детали



Адвокат российского музыканта Александр Передрук заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано.

Отмечается, что 16 августа Советский районный суд уфы признал Шевчука виновным в совершении административного правонарушения по ст.20.3.3 КоАП рф (общественные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ) и назначил наказание в размере 50 тысяч рублей штрафа (около 27500 грн.)

Дополнение

На российского музыканта, солиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука составили протокол правоохранители в рф. 18 мая во время концерта в российской уфе солист "ДДТ" Юрий Шевчук со сцены заявил, что "родина - это не задница президента, и не нужно ее все время целовать". После этого к нему за кулис пришли силовики и составили протокол.