Заявив зі сцени, що "батьківщина - не дупа президента": у рф суд оштрафував лідера гурту ДДТ Юрія Шевчука

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23955 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 56831 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 95226 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 145734 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 170457 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 347851 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220275 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193596 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 330436 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459104 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 37010 перегляди

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня, 15:51 • 26411 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 28217 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 34845 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 37173 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 347852 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 330436 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 547537 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 678026 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77769 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114856 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199856 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225857 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218874 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Заявив зі сцени, що "батьківщина - не дупа президента": у рф суд оштрафував лідера гурту ДДТ Юрія Шевчука

Заявив зі сцени, що "батьківщина - не дупа президента": у рф суд оштрафував лідера гурту ДДТ Юрія Шевчука

Київ • УНН

 • 527094 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховний суд Башкирії затвердив штраф лідеру групи "ДДТ" Юрію Шевчуку за адміністративним протоколом дискредитації збройних сил рф. Про це повідомляє росЗМІ, інформує УНН.

Деталі

Адвокат російського музиканта Олександр Передрук заявив журналістам, що рішення суду буде оскаржено.

Зазначається, що 16 серпня Радянський районний суд уфи визнав Шевчука винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ст.20.3.3 КоАП рф (суспільні дії, створені задля дискредитацію використання збройних сил рф) і призначив покарання у вигляді 50 тисяч рублів штрафу (близько 27500 грн.)

Доповнення

На російського музиканта, соліста гурту "ДДТ" Юрія Шевчука склали протокол правоохоронці в рф. 18 травня під час концерту в російській Уфі соліст "ДДТ" Юрій Шевчук зі сцени заявив, що "батьківщина – це не дупа президента, і не потрібно її весь час цілувати". Після цього до нього за лаштунки прийшли силовики та склали протокол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96