Заявив зі сцени, що "батьківщина - не дупа президента": у рф суд оштрафував лідера гурту ДДТ Юрія Шевчука
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховний суд Башкирії затвердив штраф лідеру групи "ДДТ" Юрію Шевчуку за адміністративним протоколом дискредитації збройних сил рф. Про це повідомляє росЗМІ, інформує УНН.
Деталі
Адвокат російського музиканта Олександр Передрук заявив журналістам, що рішення суду буде оскаржено.
Зазначається, що 16 серпня Радянський районний суд уфи визнав Шевчука винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ст.20.3.3 КоАП рф (суспільні дії, створені задля дискредитацію використання збройних сил рф) і призначив покарання у вигляді 50 тисяч рублів штрафу (близько 27500 грн.)
Доповнення
На російського музиканта, соліста гурту "ДДТ" Юрія Шевчука склали протокол правоохоронці в рф. 18 травня під час концерту в російській Уфі соліст "ДДТ" Юрій Шевчук зі сцени заявив, що "батьківщина – це не дупа президента, і не потрібно її весь час цілувати". Після цього до нього за лаштунки прийшли силовики та склали протокол.