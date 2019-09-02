Завтра вынесут на голосование увольнение Милованова из состава совета Нацбанка - Разумков

“Да, 7 июля 2016 года Верховная Рада Украины назначила в состав Совета Национального банка сроком на 5 лет Тимофей Милованов. В связи с тем, что на первой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва Тимофей Сергеевич был назначен Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины нам необходимо принять решение об увольнении его с должности члена совета Национального банка. Поэтому этот вопрос надо будет рассмотреть завтра”, — сказал Разумков.

Напомним, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабмина.