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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 31565 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117213 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127957 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119229 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124119 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127544 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152412 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150917 просмотра

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Завтра вынесут на голосование увольнение Милованова из состава совета Нацбанка - Разумков

Завтра вынесут на голосование увольнение Милованова из состава совета Нацбанка - Разумков

Киев  •  УНН

 • 9542 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Планируется рассмотрение освобождения министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованов с должности члена совета Национального банка. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета депутатских фракций, передает корреспондент УНН.

“Да, 7 июля 2016 года Верховная Рада Украины назначила в состав Совета Национального банка сроком на 5 лет Тимофей Милованов. В связи с тем, что на первой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва Тимофей Сергеевич был назначен Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины нам необходимо принять решение об увольнении его с должности члена совета Национального банка. Поэтому этот вопрос надо будет рассмотреть завтра”, — сказал Разумков.

Напомним, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабмина.

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