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Завтра винесуть на голосування звільнення Милованова зі складу ради Нацбанку – Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Планується розгляд звільнення міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованов з посади члена ради Національного банку. Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій, передає кореспондент УНН.

“Так, 7 липня 2016 року Верховна Рада України призначила до складу Ради Національного банку терміном на 5 років Тимофій Милованов. У зв’язку з тим, що на першій сесії Верховної Ради України 9-го скликання Тимофій Сергійович був призначений Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України нам необхідно прийняти рішення про звільнення його з посади члена ради Національного банку. Тому це питання треба буде розглянути завтра”, — сказав Разумков.

Нагадаємо, 29 серпня Рада затвердила новий склад Кабміну.

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