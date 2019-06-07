Завтра состоится прощание с писателем Юрием Мушкетиком
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Завтра, 8 июня, в Киеве состоится прощание с писателем Юрием Мушкетиком, который умер 6 июня в возрасте 90 лет, сообщает УНН по информации Национального союза писателей Украины.
"Прощание состоится в Клубе Кабинета Министров Украины (Киев, ул. Институтска, 7) в субботу, 8 июня, с 11:00 до 14:00.
Похороны - на Байковом кладбище", - сообщили в НСПУ.
Национальный союз писателей выразила искренние соболезнования семье и близким Юрия Мушкетика.
Справка. Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 в селе Вертиевка Черниговской области. Возглавлял Национальный союз писателей Украины в 1986 - 2001 годах. Написал такие романы, как "Капля крови" (1964), "Рубеж" (1984), повесть "Желтый цвет одуванчика" (1984).