Завтра відбудеться прощання з письменником Юрієм Мушкетиком
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Завтра, 8 червня, у Києві відбудеться прощання з письменником Юрієм Мушкетиком, який помер 6 червня у віці 90 років, повідомляє УНН за інформацією Національної спілки письменників України.
“Прощання відбудеться в Клубі Кабінету Міністрів України (Київ, вул. Інститутска, 7) в суботу, 8 червня, з 11:00 до 14:00.
Поховання — на Байковому кладовищі”, — повідомили у НСПУ.
Національна спілка письменників висловила щирі співчуття родині та близьким Юрія Мушкетика.
Довідка. Юрій Мушкетик народився 21 березня 1929 року у селі Вертіївка Чернігівської області. Очолював Національну спілку письменників України у 1986 — 2001 роках. Написав такі романи, як " Крапля крові" (1964), “Рубіж” (1984), повість “Жовтий цвіт кульбаби” (1984).