Завтра в Украине завершится осенний призыв
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Завтра в Украине завершается осенний призыв на срочную военную службу, во время которого было призвано около 14 тыс. человек. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
"Завтра завершается призыв граждан Украины на срочную военную службу осенью 2016 года, в ходе которого в ВС Украины и другие военные формирования было призвано около 14 тысяч человек", - сообщила О.Гаврилюк.
По ее словам, с начала года контракт с Вооруженными Силами Украины заключило более 64 700 военнослужащих, из которых более 7 тыс - офицеры. Таким образом, Вооруженные Силы Украины ежемесячно пополняет около 6 тыс. контрактников.
Удельный вес военнослужащих по контракту планируется постепенно увеличить до 80% от численности рядового, сержантского и старшинского состава.