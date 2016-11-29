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Завтра в Украине завершится осенний призыв

Киев • УНН

 • 20473 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Завтра в Украине завершается осенний призыв на срочную военную службу, во время которого было призвано около 14 тыс. человек. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.

Завтра в Украине завершится осенний призыв

"Завтра завершается призыв граждан Украины на срочную военную службу осенью 2016 года, в ходе которого в ВС Украины и другие военные формирования было призвано около 14 тысяч человек", - сообщила О.Гаврилюк.

По ее словам, с начала года контракт с Вооруженными Силами Украины заключило более 64 700 военнослужащих, из которых более 7 тыс - офицеры. Таким образом, Вооруженные Силы Украины ежемесячно пополняет около 6 тыс. контрактников.

Удельный вес военнослужащих по контракту планируется постепенно увеличить до 80% от численности рядового, сержантского и старшинского состава.

Украинские Национальные Новости

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