Завтра в Украине завершится осенний призыв

"Завтра завершается призыв граждан Украины на срочную военную службу осенью 2016 года, в ходе которого в ВС Украины и другие военные формирования было призвано около 14 тысяч человек", - сообщила О.Гаврилюк.

По ее словам, с начала года контракт с Вооруженными Силами Украины заключило более 64 700 военнослужащих, из которых более 7 тыс - офицеры. Таким образом, Вооруженные Силы Украины ежемесячно пополняет около 6 тыс. контрактников.

Удельный вес военнослужащих по контракту планируется постепенно увеличить до 80% от численности рядового, сержантского и старшинского состава.