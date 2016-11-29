Завтра в Україні завершиться осінній призов

“Завтра завершується призов громадян України на строкову військову службу осені 2016 року, в ході якого до ЗС України та інших військових формувань було призвано близько 14 тис. осіб”, — повідомила О.Гаврилюк.

За її словами, з початку року контракт зі Збройними Силами України уклало понад 64 700 військовослужбовців, з яких понад 7 тис. — офіцери. Таким чином, Збройні Сили України щомісяця поповнює близько 6 тис. контрактників.

Питому вагу військовослужбовців за контрактом планується поступово збільшити до 80% від чисельності рядового, сержантського і старшинського складу.