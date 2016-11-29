Завтра в Україні завершиться осінній призов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Завтра в Україні завершується осінній призов на строкову військову службу, під час якого було призвано близько 14 тис. осіб. Про це під час брифінгу заявила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“Завтра завершується призов громадян України на строкову військову службу осені 2016 року, в ході якого до ЗС України та інших військових формувань було призвано близько 14 тис. осіб”, — повідомила О.Гаврилюк.
За її словами, з початку року контракт зі Збройними Силами України уклало понад 64 700 військовослужбовців, з яких понад 7 тис. — офіцери. Таким чином, Збройні Сили України щомісяця поповнює близько 6 тис. контрактників.
Питому вагу військовослужбовців за контрактом планується поступово збільшити до 80% від чисельності рядового, сержантського і старшинського складу.