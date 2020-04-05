Завтра в Украине стартует "Всеукраинская школа онлайн"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Уже завтра, в 10:00, для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих свои виртуальные двери откроет "Всеукраинская школа онлайн". Об этом говорится в сообщении на официальной странице первой леди Украины Елены Зеленская, передает УНН.
"Более 40 учителей записали для вас видеоуроки по 11 школьным предметам и приложили все усилия, чтобы сделать их интересными и полезными", - написала Зеленская.
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Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:
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По словам Зеленской, все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
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"Уважаемые родители, следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь сами! Дети, успехов вам в учебе! Остаемся дома! Учимся дома!" - резюмировала первая леди.
Напомним, "онлайн-школу" по ТВ также смогут смотреть школьники с оккупированных Донбасса и Крыма.