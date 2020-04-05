Завтра в Україні стартує "Всеукраїнська школа онлайн"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уже завтра, о 10:00, для всіх українських школярів середніх та старших класів, а також для всіх охочих свої віртуальні двері відчинить “Всеукраїнська школа онлайн”. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці першої леді України Олени Зеленської, передає УНН.
"Понад 40 учителів записали для вас відеоуроки з 11 шкільних предметів та доклали всіх зусиль, щоб зробити їх цікавими та корисними", - написала Зеленська.
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Щоранку, о 10:00, з понеділка до п’ятниці, уроки транслюватимуть такі українські телеканали:
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За словами Зеленської, всі уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube..
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"Шановні батьки, стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся самі! Діти, успіхів вам у навчанні! Залишаємось вдома! Вчимося вдома!" - резюмувала перша леді.
Нагадаємо, "онлайн-школу" по ТБ також зможуть дивитись школярі з окупованих Донбасу та Криму.