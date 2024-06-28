Почасовые графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всего дня 29 июня в Украине из-за дефицита электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".
Завтра в Украине все сутки будут действовать графики почасовых отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
"Завтра, 29 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Когда по графику у вас есть свет - потребляйте, пожалуйста, экономно", - сообщили в Укрэнерго.
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По данным компании, питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
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