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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61535 перегляди

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Завтра в Україні весь день діятимуть графіки погодинних відключень

Київ • УНН

 • 18100 перегляди

Погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть протягом усього дня 29 червня в Україні через дефіцит електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Завтра в Україні весь день діятимуть графіки погодинних відключень

Завтра в Україні всю добу будуть діяти графіки погодинних відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

"Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо", - повідомили в Укренерго.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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