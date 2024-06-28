Завтра в Україні весь день діятимуть графіки погодинних відключень
Київ • УНН
Погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть протягом усього дня 29 червня в Україні через дефіцит електроенергії, повідомляє "Укренерго".
Завтра в Україні всю добу будуть діяти графіки погодинних відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо", - повідомили в Укренерго.
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