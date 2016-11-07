Завтра в Крыму состоится заседание по делу ФСБ против Н.Полозова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Завтра, 8 ноября, в Верховном суде Крыма состоится заседание по делу ФСБ против адвоката заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза Николая Полозова. Об этом адвокат написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Завтра в 9.20 в Верховном суде Крыма заседание по делу ФСБ против меня", - сообщил адвокат.
Также Н.Полозов отметил, что в 10.00 в том же помещении состоится продолжение суда по делу А.Чийгоза.
"... А в 10.00 там же продолжение суда по делу Ахтема Чийгоза", - добавил адвокат.
Напомним, российский адвокат Николай Полозов сообщил о попытке ФСБ РФ в аннексированном Крыму проводить в отношении него следственные действия.