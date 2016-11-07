Завтра в Криму відбудеться засідання у справі ФСБ проти М.Полозова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Завтра, 8 листопада, у Верховному суді Криму відбудеться засідання у справі ФСБ проти адвоката заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза Миколи Полозова. Про це адвокат написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“Завтра о 9.20 у Верховному суді Криму засідання у справі ФСБ проти мене”, — повідомив адвокат.
Також, М.Полозов зазначив, що о 10.00 у тому ж приміщенні відбудеться продовження суду у справі А.Чийгоза.
“...а о 10.00 там же продовження суду у справі Ахтема Чийгоза”, — додав адвокат.
Нагадаємо, російський адвокат Микола Полозов повідомив про намагання ФСБ РФ в анексованому Криму проводити щодо нього слідчі дії.