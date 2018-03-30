В центре Киева завтра изменится движение общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Завтра в Киеве в связи с проведением на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине" изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"В связи с проведением на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине" 31 марта с 19:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов 6, 16, 18 и автобусных маршрутов 24, 114", - говорится в сообщении.
На указанный период движение будет организовано по схемам:
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- троллейбусный маршрут №6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
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- троллейбусные маршруты №16 и №18 от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
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- автобусные маршруты №24 и №114: движение по схеме рабочего дня (через ул. Крещатик).
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Движение транспорта на участке от ул. Черновола до Майдана Независимости будет закрыто.
Напомним, 31 марта "Французская весна" в Киеве откроется музыкальным шоу.