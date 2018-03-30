У центрі Києві завтра зміниться рух громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Завтра в Києві у зв’язку з проведенням на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні" зміняться маршрути громадського транспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"У зв’язку з проведенням на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні" 31 березня з 19:00 і до завершення заходів вносяться зміни в роботу тролейбусних маршрутів 6, 16, 18 та автобусних маршрутів 24, 114", - сказано в повідомлені.
На вказаний період рух буде організовано за схемами:
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- тролейбусний маршрут №6: від Мінського масиву до ст. м. “Лук’янівська”;
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- тролейбусні маршрути №16 та №18: від вул. Академіка Щусєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
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- автобусні маршрути №24 та №114: рух за схемою робочого дня (через вул. Хрещатик).
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Рух транспорту на ділянці від вул. Чорновола до Майдану Незалежності буде закрито.
Нагадаємо, 31 березня "Французька весна" у Києві відкриється музичним шоу.