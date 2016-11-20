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15 марта, 19:03 • 109007 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149282 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126986 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120272 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106825 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102412 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96881 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Завтра В.Гройсман проведет встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Завтра В.Гройсман проведет встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Киев • УНН

 • 8986 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В понедельник, 21 ноября, Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом проведет встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом сообщили УНН в пресс-службе агентства ООН по делам беженцев.

"В понедельник, 21 ноября, в 16:00 состоится встреча Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Это первый официальный визит Комиссара в Украину с 1997 года. Филиппо Гранди встретится с представителями власти в Киеве и совершит поездку на территории, которые пострадали от конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам В.Гройсмана, помощь беженцам с востока и людям, которые живут на оккупированной территории сегодня минимальная, из-за финансовых ограничений.

Украинские Национальные Новости

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