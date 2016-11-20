Завтра В.Гройсман проведет встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В понедельник, 21 ноября, Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом проведет встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом сообщили УНН в пресс-службе агентства ООН по делам беженцев.
"В понедельник, 21 ноября, в 16:00 состоится встреча Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Это первый официальный визит Комиссара в Украину с 1997 года. Филиппо Гранди встретится с представителями власти в Киеве и совершит поездку на территории, которые пострадали от конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, по словам В.Гройсмана, помощь беженцам с востока и людям, которые живут на оккупированной территории сегодня минимальная, из-за финансовых ограничений.