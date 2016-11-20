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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Завтра В.Гройсман проведе зустріч з Верховним комісаром ООН у справах біженців

Завтра В.Гройсман проведе зустріч з Верховним комісаром ООН у справах біженців

Київ • УНН

 • 8987 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У понеділок, 21 листопада, Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом проведе зустріч Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Про це УНН повідомили у прес-службі агентства ООН у справах біженців.

"У понеділок, 21 листопада, о 16-00 відбудеться зустріч Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Це перший офіційний візит Комісара до України з 1997 року. Філіппо Гранді зустрінеться з представниками влади у Києві та здійснить поїздку на території, які постраждали від конфлікту на сході України", - йдеться у повідомленні.

Нагадажмо, за словами В.Гройсмана, допомога біженцям зі сходу та людям, які живуть на окупованій території сьогодні мінімальна, через фінансові обмеження.

Українські Національні Новини

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