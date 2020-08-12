Завтра Украину распределят на новые карантинные зоны - Степанов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 93096 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103749 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129490 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108916 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129110 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101691 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102433 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104212 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101988 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Завтра Украину распределят на новые карантинные зоны - Степанов

Завтра Украину распределят на новые карантинные зоны - Степанов

Киев  •  УНН

 • 21572 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Завтра состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором регионы Украины буть распределены на новые карантинные зоны в связи с изменением подходов, которые сегодня приняло правительство. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В среду, 12 августа, Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление, регулирующее правила адаптивного карантина в стране. 13 августа состоится заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором регионы Украины будут распределены на новые зоны по уровню распространения коронавируса", - отметил Степанов.

Напомним, что правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон, отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах.

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