Завтра Україну розподілять на нові карантинні зони - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Завтра відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, на якому регіони України буть розподілені на нові карантинні зони у зв’язку зі зміною підходів, які сьогодні ухвалив уряд. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
"У середу, 12 серпня, Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і вніс зміни до постанови, яка регулює правила адаптивного карантину у країні. 13 серпня відбудеться засідання Центральної комісії ТЕБ та НС, на якому регіони України будуть розподілені на нові зони за рівнем поширення коронавірусу", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, що уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон, відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.