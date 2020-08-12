Завтра Україну розподілять на нові карантинні зони - Степанов

"У середу, 12 серпня, Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і вніс зміни до постанови, яка регулює правила адаптивного карантину у країні. 13 серпня відбудеться засідання Центральної комісії ТЕБ та НС, на якому регіони України будуть розподілені на нові зони за рівнем поширення коронавірусу", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон, відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.