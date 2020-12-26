Завтра в Европе стартует вакцинация от COVID-19

"Вакцины от коронавируса совместного производства немецкой компании BioNTech и американской Pfizer уже получили все страны ЕС", - цитирует издание слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Указано, что председатель Еврокомиссии напомнила, что в Евросоюзе обеспечили необходимое количество вакцин для всего населения ЕС в 450 млн людей, а также для таких стран-соседей как Исландия и Норвегия.

"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация начнется завтра во всем Евросоюзе", - написала Урсула фон дер Ляен на своей странице в Twitter.

По ее словам, вакцинация позволит постепенно вернуться к нормальной жизни. В то же время она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя и близких от коронавируса и соблюдать правила безопасности.

Урсула фон дер Ляен отметила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно. Она назвала первые дни вакцинации, которую будут проводить во всех 27 странах ЕС "трогательным моментом единства и европейской истории успеха".

"Несмотря на договоренность начать вакцинацию во всех странах ЕС 27 декабря, в Венгрии уже начались первые прививки от коронавируса на день раньше остальных стран объединения", - указано в сообщении.

Напомним, в Германии хотят вакцинировать всех жителей с середины 2021 года.