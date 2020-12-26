Пандемія COVID-19: у Німеччині хочуть вакцинувати всіх жителів із середини 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Німеччині планують із середини 2021 року запропонувати щеплення проти коронавірусу для всіх жителів країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
“Федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан пообіцяв запропонувати щеплення проти коронавірусу для всіх жителів країни із середини 2021 року”, - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що Єнс Шпан попередив, що спочатку не всі жителі будуть вакциновані.
“Однак він упевнений, що завдяки затвердженню інших вакцин із середини наступного року можна буде робити щеплення більшій кількості людей. Вакцинація буде безкоштовною і добровільною… Спочатку щеплення у країні робитимуть людям віком від 80 років та тим, хто живе та працює в будинках для людей похилого віку. Також у першу чергу вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії. Тільки після охоплення цієї категорії людей почнеться поступова вакцинація інших груп населення. Спершу людей вакцинуватимуть у спеціальних центрах, пізніше вакцини проти коронавірусу будуть доступними у кабінетах лікарів”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що глава німецького МОЗ підкреслив, що центри вакцинації та їхній персонал вже готові почати працювати. Втім, Шпан зазначив, що початок вакцинацій ще не означає перемогу над коронавірусом.
"Нам знадобиться ще багато терпіння, щоб побороти цю пандемію", - сказав Шпан.
Вказано, що цього ж дня вакцину вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer вже отримали усі країни ЄС, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні ми перевертаємо сторінку важкого року. Вакцини від COVID-19 доставлені в усі країни ЄС. Вакцинація розпочнеться завтра в усьому Євросоюзі", - написала вона у Twitter.
Нагадаємо, у Німеччині проти COVID-19 хочуть вакцинуватися дві третини жителів країни.