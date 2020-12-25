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Пандемія: у Німеччині проти COVID-19 хочуть вакцинуватися дві третини жителів країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Близько 32 відсотків опитаних жителів Німеччини сказали, що хочуть отримати вакцину проти COVID-19 якомога швидше. Ще 33 відсотки заявили, що бажають зробити щеплення, але хочуть почекати і подивитися, як це вплине на людей, передає УНН із посиланням на DW.

Пандемія: у Німеччині проти COVID-19 хочуть вакцинуватися дві третини жителів країни

"Дві третини жителів Німеччини хочуть вакцинуватися від COVID-19. Про це свідчать результати опитування YouGov, проведеного на замовлення інформагенції dpa, яка опублікувала ці дані в п'ятницю, 25 грудня. Згідно з ними, близько 32 відсотків респондентів сказали, що хочуть отримати вакцину якомога швидше. Ще 33 відсотки заявили, що бажають зробити щеплення, але хочуть почекати і подивитися, як це вплине на людей. Близько 19 відсотків не бажають отримувати вакцину, тоді як 16 відсотків ще не визначилися", - повідомляють у ЗМІ.

При цьому більше половини респондентів (57 відсотків) заявили, що стурбовані можливими побічними ефектами вакцини, а третина з опитаних заявила, що їх це не турбує. Крім того, як свідчать результати опитування, люди старшого віку більше бажають вакцинуватися (71 відсоток опитаних) у порівнянні з молоддю від 18 до 24 років (54 відсотки опитаних).

"На бажання вакцинуватися також впливають політичні погляди респондентів. Зокрема, найбільш зацікавлені у щепленні виборці Зелених (82 відсотки опитаних), а найменше - прибічники правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" (51 відсоток опитаних). Це опитування проводили з 21 по 23 грудня, у ньому взяли участь 2035 респондентів", - зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, у Німеччині планують розпочати вакцинацію від коронавірусу 27 грудня. Спочатку щеплення робитимуть людям віком від 80 років та тим, хто живе та працює в будинках для людей похилого віку. Також у першу чергу вакцинують медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

Як писав УНН, у Німеччині зафіксували перший випадок зараження новою варіацією коронавірусу, яка поширилася раніше у Великій Британії.

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