Пандемия: в Германии против COVID-19 хотят вакцинироваться две трети жителей страны

"Две трети жителей Германии хотят вакцинироваться от COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, проведенного по заказу информагентства dpa, которое опубликовала эти данные в пятницу, 25 декабря. Согласно им, около 32 процентов респондентов сказали, что хотят получить вакцину как можно быстрее. Еще 33 процента заявили, что хотят сделать прививку, но хотят подождать и посмотреть, как это повлияет на людей. Около 19 процентов не желают получать вакцину, тогда как 16 процентов еще не определились", - сообщают в СМИ.

При этом более половины респондентов (57 процентов) заявили, что обеспокоены возможными побочными эффектами вакцины, а треть из опрошенных заявила, что их это не беспокоит. Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, люди старшего возраста больше хотят вакцинироваться (71 процент опрошенных) по сравнению с молодежью от 18 до 24 лет (54 процента опрошенных).

"На желание вакцинироваться также влияют политические взгляды респондентов. В частности, наиболее заинтересованы в прививке избиратели Зеленых (82 процента опрошенных), а меньше всего - сторонники правопопулистов из "Альтернативы для Германии" (51 процент опрошенных). Этот опрос проводился с 21 по 23 декабря, в нем приняли участие 2035 респондентов", - отмечается в материале.

Напомним, в Германии планируют начать вакцинацию от коронавируса 27 декабря. Сначала прививки будут делать людям в возрасте от 80 лет и тем, кто живет и работает в домах престарелых. Также в первую очередь вакцинируют медицинский персонал в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.

Как писал УНН, в Германии зафиксировали первый случай заражения новой вариацией коронавируса, которая распространилась ранее в Великобритании.