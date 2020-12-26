Пандемия COVID-19: в Германии хотят вакцинировать всех жителей со середины 2021 года

"Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан пообещал предложить прививки против коронавируса для всех жителей страны со середины 2021 года", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что Йенс Шпан предупредил, что сначала не все жители будут вакцинированы.

"Однако он уверен, что благодаря утверждению других вакцин со середины следующего года можно будет делать прививки большему количеству людей. Вакцинация будет бесплатной и добровольной ... Сначала прививки в стране будут делать людям в возрасте от 80 лет и тем, кто живет и работает в домах престарелых. Также в первую очередь вакцинируют медицинский персонал в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии. Только после охвата этой категории людей начнется постепенная вакцинация других групп населения. Сначала людей будут вакцинировать в специальных центрах, позже вакцины против коронавируса будут доступны в кабинетах врачей", - указано в сообщении.

Сообщается, что глава немецкого Минздрава подчеркнул, что центры вакцинации и их персонал уже готовы начать работать. Впрочем, Шпан отметил, что начало вакцинации еще не означает победу над коронавирусом.

"Нам понадобится еще много терпения, чтобы побороть эту пандемию", - сказал Шпан.

Указано, что в этот же день вакцины от коронавируса совместного производства немецкой компании BioNTech и американской Pfizer уже получили все страны ЕС, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация начнется завтра во всем Евросоюзе", - написала она в Twitter.

Напомним, в Германии против COVID-19 хотят вакцинироваться две трети жителей страны.