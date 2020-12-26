Завтра у Європі стартує вакцинація від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Від завтрашнього дня у Європейському Союзі розпочинається вакцинація від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
“Вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer вже отримали усі країни ЄС”, - цитує видання слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Вказано, що голова Єврокомісії нагадала, що в Євросоюзі забезпечили необхідну кількість вакцин для усього населення ЄС у 450 мільйонів людей, а також для таких країн-сусідів як Ісландія та Норвегія.
"Сьогодні ми перевертаємо сторінку важкого року. Вакцини від COVID-19 доставлені в усі країни ЄС. Вакцинація розпочнеться завтра в усьому Євросоюзі", - написала Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.
За її словами, вакцинація дасть змогу поступово повернутися до нормального життя. Водночас вона закликала європейців продовжувати проявляти обережність і захищати себе і близьких від коронавірусу та дотримуватися правил безпеки.
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що в усіх країнах ЄС вакцини стали доступні одночасно. Вона назвала перші дні вакцинації, яку проводитимуть у всіх 27 країнах ЄС "зворушливим моментом єдності та європейської історії успіху".
“Попри домовленість розпочати вакцинацію у всіх країнах ЄС 27 грудня, в Угорщині вже почалися перші щеплення від коронавірусу на день раніше від решти країн об'єднання”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Німеччині хочуть вакцинувати всіх жителів із середини 2021 року.