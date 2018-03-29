Завтра в столице ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица

"В столице 30 марта будет облачно с прояснениями, утром и днем ​​ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер - юго-западный, 5-10 м / с, температура днем ​​- 5-7 ° тепла", - говорится в сообщении.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, 29 марта в Украине днем ​​в западной части умеренный дождь, на севере Левобережья местами небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков. Ожидаются периодические осадки, от небольших до умеренных, дождь, местами с мокрым снегом.