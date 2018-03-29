Завтра в столице ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Завтра, 30 марта, в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столице 30 марта будет облачно с прояснениями, утром и днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер - юго-западный, 5-10 м / с, температура днем - 5-7 ° тепла", - говорится в сообщении.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.
Напомним, 29 марта в Украине днем в западной части умеренный дождь, на севере Левобережья местами небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков. Ожидаются периодические осадки, от небольших до умеренных, дождь, местами с мокрым снегом.