Завтра у столиці очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Завтра, 30 березня, у Києві очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"У столиці 30 березня буде хмарно з проясненнями, вранці та вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер – південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень – 5-7° тепла", - йдеться у повідомленні.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.
Нагадаємо, 29 березня в Україні вдень у західній частині помірний дощ, на півночі Лівобережжя місцями невеликі опади; на решті території без істотних опадів. Очікуються періодичні опади, від невеликих до помірних, дощ, місцями з мокрим снігом.