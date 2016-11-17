Завтра в Санкт-Петербурге запланирована акция в поддержку крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В России активисты выйдут на улицы Санкт-Петербурга, чтобы поддержать крымских татар. Информация об этом появилась на странице демократического движения "Солидарность" в Facebook, передает УНН.
"В пятницу, 18 ноября с 19:00 до 20:00, в Санкт-Петербурге пройдет акция в поддержку крымских татар в формате одиночных пикетов. В этот день мы начинаем бессрочную акцию "Стратегия-18". Ежемесячно 18 числа мы будем выходить на улицы нашего города, чтобы поддержать крымских татар", - говорится в сообщении.
Как отметили организаторы, дата акции выбрана не случайно, ведь 18 мая 1944 года началась депортация крымских татар с полуострова.
Таким образом активисты выразят солидарность с крымскотатарским народом, доводя обществу, что преступления против коренных жителей полуострова не должны замалчиваться.
Напомним, в оккупированном Крыму сообщают о новых обысках в домах крымских татар.