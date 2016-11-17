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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Завтра у Санкт-Петербурзі запланована акція на підтримку кримських татар

Завтра у Санкт-Петербурзі запланована акція на підтримку кримських татар

Київ • УНН

 • 9969 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Росії активісти вийдуть на вулиці Санкт-Петербургу, щоб підтримати кримських татар. Інформація про це з’явилася на сторінці демократичного руху "Солідарність" у Facebook, передає УНН.

“У п’ятницю, 18 листопада з 19:00 до 20:00, в Санкт-Петербурзі пройде акція на підтримку кримських татар у форматі поодиноких пікетів. В цей день ми розпочинаємо безстрокову акцію „Стратегія-18“. Щомісяця 18 числа ми виходитимемо на вулиці нашого міста, щоб підтримати кримських татар”, — зазначено у повідомленні.

Як зауважили організатори, дату акції обрано не випадково, адже 18 травня 1944 року розпочалася депортація кримських татар з півострова.

Таким чином активісти висловлять солідарність із кримськотатарським народом, доводячи суспільству, що злочини проти корінних жителів півострова не повинні замовчуватися.

Нагадаємо, в окупованому Криму повідомляють про нові обшуки в будинках кримських татар.

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