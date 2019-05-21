Завтра в НАТО обсудят помощь Вооруженным силам Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 41277 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79660 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92790 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122888 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111582 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137728 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144641 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в НАТО обсудят помощь Вооруженным силам Украины

Завтра в НАТО обсудят помощь Вооруженным силам Украины

Киев  •  УНН

 • 18513 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. На заседании Военного комитета НАТО, посвященном Украине, обсуждать помощь Вооруженным силам Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

"В заседании комитета по Украине участие принимает начальник Генерального штаба Виктор Муженко", - отметили в пресс-службе.

Заседание пройдет на уровне начальников генеральных штабов стран-членов НАТО.

"То есть там будет 29 начальников Генштабов и Украина. Будет недавно назначенный Верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Уолтерс. Будет обсуждаться помощь Вооруженным Силам Украины, состояние реформирования наших вооруженных сил и дальнейшие перспективы помощи", - сообщили в миссии.

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Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический альянс утвердил пакет помощи Украине и Грузии в Черном море и теперь должен приступить к его реализации. 

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