Завтра в НАТО обсудят помощь Вооруженным силам Украины

"В заседании комитета по Украине участие принимает начальник Генерального штаба Виктор Муженко", - отметили в пресс-службе.

Заседание пройдет на уровне начальников генеральных штабов стран-членов НАТО.

"То есть там будет 29 начальников Генштабов и Украина. Будет недавно назначенный Верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Уолтерс. Будет обсуждаться помощь Вооруженным Силам Украины, состояние реформирования наших вооруженных сил и дальнейшие перспективы помощи", - сообщили в миссии.

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Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический альянс утвердил пакет помощи Украине и Грузии в Черном море и теперь должен приступить к его реализации.