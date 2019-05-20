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Україна підпише контракт за проектом НАТО про захоронення радіовідходів з могильника

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Представники України та Агенції НАТО з підтримки і постачання у вівторок, 21 травня, візьмуть участь у церемонії підписання контрактних документів у межах проекту НАТО із захоронення радіоактивних відходів, які зберігаються в могильнику на об’єкті "Цибулеве" Міністерства оборони України на Кіровоградщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

"21 травня 2019 року о 10:00 ... відбудеться церемонія підписання контрактних документів в рамках проекту НАТО із захоронення радіоактивних відходів, які зберігаються в могильнику на об’єкті "Цибулеве" Міністерства оборони України, що на Кіровоградщині", - йдеться у повідомленні.

Серед учасників церемонії - генеральний менеджер Агенції НАТО з підтримки і постачання (NSPA) Петер Домен та директор з підтримки операцій NSPA Орхан Муратлі.

З українського боку - міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, заступник голови ДАЗВ Володимир Фещенко, голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков, голова наглядової ради ТОВ "НT-інжиніринг" Віталій Дем'янюк.

У ДАЗВ нагадали, що зазначений проект реалізується у межах Імплементаційної угоди між КМУ і НАТО з підтримки і постачання (ОНПП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні. Угода була підписана 8 лютого 2013 року та ратифікована 17 червня 2015 року Верховною Радою України.

Під час церемонії буде поінформовано про перспективи надання допомоги Україні країнами-членами НАТО у вирішенні проблем зберігання та ліквідації радіоактивних відходів, які становлять серйозну загрозу для довкілля, здоров’я та життя людей.

Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо, що Україна за кошти НАТО ліквідує військовий могильник радіовідходів на Кіровоградщині.

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