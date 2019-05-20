Україна підпише контракт за проектом НАТО про захоронення радіовідходів з могильника

КИЇВ. 20 травня. УНН. Представники України та Агенції НАТО з підтримки і постачання у вівторок, 21 травня, візьмуть участь у церемонії підписання контрактних документів у межах проекту НАТО із захоронення радіоактивних відходів, які зберігаються в могильнику на об’єкті "Цибулеве" Міністерства оборони України на Кіровоградщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).