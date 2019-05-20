Украина подпишет контракт по проекту НАТО о захоронении радиоотходов из могильника

КИЕВ. 20 мая. УНН. Представители Украины и Агентства НАТО по поддержке и поставкам во вторник, 21 мая, примут участие в церемонии подписания контрактных документов в рамках проекта НАТО по захоронению радиоактивных отходов, хранящихся в могильнике на объекте "Цибулево" Министерства обороны Украины в Кировоградской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).