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15 марта, 19:03 • 108983 просмотра

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Завтра в Киеве соберутся детские офтальмологи

Завтра в Киеве соберутся детские офтальмологи

Киев • УНН

 • 23601 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра, 19 ноября, в Киеве состоится научно-практическая конференция детских офтальмологов Украины "Свое детство надо видеть", передает УНН.

Мероприятие состоится в Украинском доме, по адресу ул. Крещатик, 2.

В 8.30 в Международном конгресс-центре начнется регистрация участников конференции.

После 9.00 участники смогут ознакомиться с экспозицией офтальмологического лечебно-диагностического оборудования.

Открытие конференции детских офтальмологов запланировано на 10.00.

Свои научные доклады украинские выдающиеся медики представят в следующем порядке:

10.15 -10.30 "Предоставление офтальмологической помощи детям в современных условиях", Рыков Сергей Александрович;

10.30 -10.45 "Роль врачебного общества в модернизации медицинской отрасли", Сорока Иван Николаевич;

10.45 - 11.00 "Состояние детской офтальмологической помощи в г. Мариуполе Донецкой области", Найманова Лариса Анатольевна;

11.00 -11.30 "Современные аспекты патогенеза и лечения миопии", Бездитко Павел Андреевич;

11.30 - 11.50 "Новейшие технологии пересадки роговицы у детей", Сердюк Валерий Николаевич;

11.50 -12.15 "Показания и особенности выбора коррекции аномалий рефракции у детей", Корчев Дмитрий Александрович;

12.15 -12.30 "Особенности психического развития ребенка раннего возраста в условиях зрительной депривации", Синева Евгения Павловна;

12.30 - 13.00 Перерыв

13.00 - 13.20 "Ортопто-плеоптичного лечения детей раннего возраста", Сенякина Антуанетта Степановна;

13.20 -13.40 "Уникальные украинские микропризм технологии для достижения высокоточной диагностики и лечения косоглазия у детей", Петров Вячеслав Васильевич;

13.40 -13.55 "Диагностика и лечение косоглазия с использованием микропризм", Шевколенко Марина Владимировна, Мелина Виктория Борисовна;

13.55 -14.10 "Проблемы своевременного оказания офтальмологической помощи детям в Лисичанском районе Луганской области", Лупырь Лариса Павловна;

14.10 - 14.30 "Витреоретинальные приемы в лечении врожденной катаракты", Баринов Юрий Викторович;

14.30 - 14.40 "Сотрудничество ВБФ" Сердце к сердцу "с детскими офтальмологами Украины", Ищук Богдан;

14.40 - 14.50 Принятие резолюции конференции.

Закрытие мероприятия запланировано на 15.00.

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